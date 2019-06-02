هشام الحلبي: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يشبه ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي

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قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار في أكاديمية ناصر العليا، إن جماعة الإخوان المسلمين كان لديها مخطط لإعطاء سينا للفلسطينيين، ولكن بعد سقوطهم كان المخطط هو الاستيلاء عليها بواسطة الجماعات الإرهابية.

وأضاف "الحلبي"، في مداخلة مع برنامج "اليوم وغدا"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك دعم كبير من أجهزة مخابرات أجنبية تساعدهم، ولكن قوات مكافحة الإرهاب استطاعت عزلهم والقضاء عليهم بشكل كبير.

وأشار مستشار في أكاديمية ناصر العليا، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب وتنفذ عمليات التنمية في نفس مناطق الحرب.

وعن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ضد مصر، قال إنها لم تتحدث عن حقوق الإنسان في غزة أثناء قصف الطائرات لها وبعض الدول استخدمت قنابل حجمها 10 طن أثناء الحرب على الإرهاب في أفغانستان، متسائلا: لماذا يركزون على مصر؟؟ إن هذا يضرب مصداقية المنظمة في مقتل، لافتا إلى أن التقرير يشبه الكلام المرسل على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.