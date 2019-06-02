أندريه زكي يشهد تخريج دفعة من كلية اللاهوت الإنجيلية بكنيسة مصر الجديدة





شهد القس الدكتور اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر صباح اليوم، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية اللاهوت الإنجيلية بالعباسية وهى الكلية المختصة بتخريج القساوسة.





الحفل الذى أقيم بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية بدأه القس يوسف سمير راعى الكنيسة بالصلاة وذلك عقب السلام الوطني وكان من أبرز الحاضرين، القس الدكتور عاطف جندى رئيس الكلية ونخبة من قيادات الطائفة والكلية وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.





كلية اللاهوت الإنجيلية هي المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر و هدف الكلية الأول هو إعداد خدام و قساوسة مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي، وتقوم الكلية بتدريب قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة.