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رقصة غريبة من محمد صلاح عقب التتويج بدوري الأبطال (فيديو)

الأحد 02/يونيو/2019 - 03:21 ص
رقصة غريبة من محمد صلاح عقب التتويج بدوري الأبطال (فيديو)
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" فيديو لمحمد صلاح نجم ليفربول وزميله في الفريق ساديو ماني عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام وهما يرقصان على أحد المقاطع الموسيقية.

 

يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

 

وسجل محمد صلاح الهدف الأول للريدز في بداية المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف أوريجي النتيجة لليفر في الشوط الثاني.


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