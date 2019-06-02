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سموحة يجري اختبارات لاكتشاف الموهوبين ببني سويف

الأحد 02/يونيو/2019 - 02:55 ص
سموحة يجري اختبارات لاكتشاف الموهوبين ببني سويف
قطاع الناشئين بسموحة
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محمد الحسيني
 
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قرر مسؤولو قطاع الناشئين بنادى سموحة بقيادة رضا البلتاجى إقامة اختبارات اكتشاف الموهوبين كرويا بصعيد مصر السبت القادم ، 8 يونيو بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

 

ومن المقرر حضور العديد من مسؤولى قطاع الناشئين بنادى سموحة وفي مقدمتهم رضا البلتاجى رئيس القطاع وصلاح الناهى ومحمد يوسف المدير الفنى السابق لبنى سويف وأسامة حسن ويوسف حمدى وأحمد مجدى ومحمد عبد العال مدرب حراس المرمى.

 

وتجرى اختبارات سموحة لأول مرة بصعيد مصر بمشاركة العديد من الأندية بالصعيد والأكاديميات الكروية وذلك لاختيار الموهوبين كرويا بالمراحل السنية المختلفة ابتداء من مواليد 1999 وحتى 2006 للإنضمام للفريق السكندري.

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