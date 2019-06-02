مستشار بأكاديمية ناصر: منظمة هيومن رايتس ووتش مشبوهة ومسيسة



وأضاف "العمدة"، في مداخلة مع برنامج "اليوم وغدا"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، التنامي والزخم الذي تمر به الدولة المصرية كان سببا في هجوم دواعي الهدم، وتحاول تشويه التنمية التي تقوم بها مصر والإيجابيات التي تمر بها مصر، والمشروعات القومية التي تنفذها.



وأشار مستشار في أكاديمية ناصر العليا، المواطن المصري والعربي يجب أن يستند للمعلومات الرسمية، ولا يجب التعامل مع هذه التقارير المشبوهة، لافتا إلى أن هذا أحد أدوات حرب الجيل الرابع.

قال عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العليا، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هي منظمة مشبوهة وغير رسمية ومسيسة وتحاول نشر أكاذيبها لتحقيق مصالح معينة لمن يمولها.