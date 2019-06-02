محمود بسيوني: من أعدوا تقرير "هيومن رايتس ووتش" مرتبطين بالإخوان وقطر



وأضاف "بسيوني"، في لقاء مع برنامج "اليوم وغدا"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن عنوان تقريرها الأخير ليس عنوانًا حقوقيًا، ولكنه يصلح لأن يكون منشور سياسي تحريضي، لافتا إلى أن التقارير الحقوقية تكون عامة ولكن هذا التقرير منذ بدايته يوجد به ترصد لمصر.



وتابع مدير تحرير موقع "مبتدا"، أن من أعدوا التقرير مرتبطين بجامعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأيضا مرتبطين بالتمويل القطري، ووجهوا التقرير للهجوم على مصر ليسرد بعض الموضوعات الغير مؤكدة.



ولفت إلى أنه على سبيل المثال هناك قواعد مهنية عند الحديث عن تقارير حقوقية حول التعذيب حيث يجب وضع اسم الحالة التي تعرضت للتعذيب، وأيضا الكشوف الطبية التي تثبت تعرضه للتعذيب، ويجب أيضا وضع وجهة نظر الدولة في التقرير، مشددا على أن المنظمة "بتحرق نفسها".

قال محمود بسيوني، مدير تحرير موقع "مبتدأ"، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومن يحركونها يحاولون دائما خلق حالة من عدم الاتزان في سيناء، أو خلق مبررًا للتدخل الدولي فيها.