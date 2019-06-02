محمود بسيوني: من أعدوا تقرير "هيومن رايتس ووتش" مرتبطين بالإخوان وقطر
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:26 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمود بسيوني، مدير تحرير موقع "مبتدأ"، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومن يحركونها يحاولون دائما خلق حالة من عدم الاتزان في سيناء، أو خلق مبررًا للتدخل الدولي فيها.
وأضاف "بسيوني"، في لقاء مع برنامج "اليوم وغدا"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن عنوان تقريرها الأخير ليس عنوانًا حقوقيًا، ولكنه يصلح لأن يكون منشور سياسي تحريضي، لافتا إلى أن التقارير الحقوقية تكون عامة ولكن هذا التقرير منذ بدايته يوجد به ترصد لمصر.
وتابع مدير تحرير موقع "مبتدا"، أن من أعدوا التقرير مرتبطين بجامعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأيضا مرتبطين بالتمويل القطري، ووجهوا التقرير للهجوم على مصر ليسرد بعض الموضوعات الغير مؤكدة.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال هناك قواعد مهنية عند الحديث عن تقارير حقوقية حول التعذيب حيث يجب وضع اسم الحالة التي تعرضت للتعذيب، وأيضا الكشوف الطبية التي تثبت تعرضه للتعذيب، ويجب أيضا وضع وجهة نظر الدولة في التقرير، مشددا على أن المنظمة "بتحرق نفسها".
وأضاف "بسيوني"، في لقاء مع برنامج "اليوم وغدا"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن عنوان تقريرها الأخير ليس عنوانًا حقوقيًا، ولكنه يصلح لأن يكون منشور سياسي تحريضي، لافتا إلى أن التقارير الحقوقية تكون عامة ولكن هذا التقرير منذ بدايته يوجد به ترصد لمصر.
وتابع مدير تحرير موقع "مبتدا"، أن من أعدوا التقرير مرتبطين بجامعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأيضا مرتبطين بالتمويل القطري، ووجهوا التقرير للهجوم على مصر ليسرد بعض الموضوعات الغير مؤكدة.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال هناك قواعد مهنية عند الحديث عن تقارير حقوقية حول التعذيب حيث يجب وضع اسم الحالة التي تعرضت للتعذيب، وأيضا الكشوف الطبية التي تثبت تعرضه للتعذيب، ويجب أيضا وضع وجهة نظر الدولة في التقرير، مشددا على أن المنظمة "بتحرق نفسها".
Advertisements
المزيد عن: هيومن رايتس ووتش مصر سيناء تقرير سيناء أخبار
- سياسيون يكشفون ما وراء تقرير "هيومان رايتس ووتش" المناهض لمصر؟
- أسامة كمال: تقرير "هيومن رايتس ووتش" مسيىء جدًا
- ضياء رشوان عن تقرير "هيومن رايتس ووتش": مسيس بامتياز
- "برلماني": اجتماع غدًا بحضور رئيس الاستعلامات للرد على تقرير "هيومن رايتس"
- ضياء رشوان: هيومن رايتس ووتش أنشئت لكي تكون سلاح سياسي لأمريكا
- "أبو سعدة" يكشف عن الخطوات التي ستتخذها مصر ضد المنظمات الحقوقية المشبوهة
- نشأت الديهي: لا يوجد في مصر معتقل سياسي واحد
- بعد فضح أكاذيبها عن مصر.. التاريخ الأسود لمنظمة هيومن رايتس ووتش
- بعد نشرها الأكاذيب عن مصر.. حقوقي: "رايتس ووتش" ممولة من قطر.. وسياسي: لا تستحق الرد
- وائل الإبراشي: رد النيابة العامة على أكاذيب "هيومان رايتس" نموذجي (فيديو)