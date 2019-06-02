في احتفالية كنيسة العذراء.. شباب يعيدون تمثيل مشهد هروب العائلة المقدسة



والعائلة المقدسة، المكونة من السيدة العذراء وابنها السيد المسيح طفلًا ويوف النجار راعي العائلة المقدسة، جاءت إلى مصر من بيت لحم بفلسطين عن طريق الفرما ثم العريش حتى وصلوا إلى منطقة مصر القديمة (مجمع الأديان حاليًا) ثم اتجهوا إلى الصعيد حيث مروا بالعديد من الأماكن منها جبل الطير ودرنكة ودير المحرق، ثم عادوا إلى شمال مرورًا بوادي النطرون ودلتا النيل، ثم عادوا إلى فلسطين عبر سيناء الحبيبة.

احتفلت كنيسة العذراء بحارة زويلة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وسط حضور رسمي وشعبي حافل، حيث شهد الاحتفالية الناشطة فاطمة نعوت، والنائب محمد أبو حامد.وقام شباب الكنيسة بتمثل الرحلة المقدسة، حيث قاموا بإحضار دابة تشابه التي امطتها السيدة العذراء وابنها المسيح عليه السلام طفلًا ذات يوم وهي قادمة إلى مصر.وتوافق الاحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر يوم 1 يونيو من كل عام، وقد بقيت العائلة في أرض مصر ما يقرب من 3سنوات و11 شهر، وقد اعترف الفاتيكان بمسار العائلة المقدسة وعتبره ضمن برامج الحج الديني المسيحي العالمي.