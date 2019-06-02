في احتفالية كنيسة العذراء.. شباب يعيدون تمثيل مشهد هروب العائلة المقدسة
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:22 ص
حسام زيدان
Advertisements
Advertisements
احتفلت كنيسة العذراء بحارة زويلة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وسط حضور رسمي وشعبي حافل، حيث شهد الاحتفالية الناشطة فاطمة نعوت، والنائب محمد أبو حامد.
وقام شباب الكنيسة بتمثل الرحلة المقدسة، حيث قاموا بإحضار دابة تشابه التي امطتها السيدة العذراء وابنها المسيح عليه السلام طفلًا ذات يوم وهي قادمة إلى مصر.
وتوافق الاحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر يوم 1 يونيو من كل عام، وقد بقيت العائلة في أرض مصر ما يقرب من 3سنوات و11 شهر، وقد اعترف الفاتيكان بمسار العائلة المقدسة وعتبره ضمن برامج الحج الديني المسيحي العالمي.
وقام شباب الكنيسة بتمثل الرحلة المقدسة، حيث قاموا بإحضار دابة تشابه التي امطتها السيدة العذراء وابنها المسيح عليه السلام طفلًا ذات يوم وهي قادمة إلى مصر.
وتوافق الاحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر يوم 1 يونيو من كل عام، وقد بقيت العائلة في أرض مصر ما يقرب من 3سنوات و11 شهر، وقد اعترف الفاتيكان بمسار العائلة المقدسة وعتبره ضمن برامج الحج الديني المسيحي العالمي.
والعائلة المقدسة، المكونة من السيدة العذراء وابنها السيد المسيح طفلًا ويوف النجار راعي العائلة المقدسة، جاءت إلى مصر من بيت لحم بفلسطين عن طريق الفرما ثم العريش حتى وصلوا إلى منطقة مصر القديمة (مجمع الأديان حاليًا) ثم اتجهوا إلى الصعيد حيث مروا بالعديد من الأماكن منها جبل الطير ودرنكة ودير المحرق، ثم عادوا إلى شمال مرورًا بوادي النطرون ودلتا النيل، ثم عادوا إلى فلسطين عبر سيناء الحبيبة.
Advertisements
المزيد عن: ناعوت مصر ذكرى دخول العائلة المقدسة حارة زويلة العائلة المقدسة الاثار
- كنائس زويلة الأثرية تحيي مسار رحلة العائلة المقدسة
- الأنبا رافائيل يترأس احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة بالكنيسة الأثرية
- بدء احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة بكنيسة العذراء الأثرية (صور)
- كنيسة العذراء الأثرية تعرض مقاطع فيديو لمسار العائلة المقدسة
- كنيسة العذراء الأثرية تبدأ الاحتفالية بعزف السلام الوطني
- "الفجر" تكشف السر وراء الـ 12 ميدالية التذكارية لمسار العائلة المقدسة
- توافد الأقباط لحضور احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية
- خبير آثار: العائلة المقدسة باركت 40 موقعًا ببلادنا
- خبير آثار يكشف عن عمر "السيد المسيح" عند دخوله مصر
- العائلة المقدسة زارت 17 موقعا في القاهرة.. تعرف عليهم