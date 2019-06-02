فان دايك: ميسي هو الأحق بالكرة الذهبية

يرى فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول الانجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو الأحق للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال فان ديك، عقب نهاية المباراة: "أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب بالعالم هو من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية ، إذا أعطوني إياها سأخذها طبعاً "ضاحكاً" لكن لا أفكر بها، ميسي يجب أن يحققها، هو الافضل سواء لعب النهائي أم لم يلعب".

وساهم فان ديك في تتويج نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية مساء السبت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان نادي ليفربول قد وصل إلى النهائي على حساب برشلونة بعد ريمونتادا الآنفيلد التاريخية بنتيجة 4-0 في إياب دور نصف النهائي.