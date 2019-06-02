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وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:24 ص
وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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دينا نبيل
 
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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصرى  ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام وقد انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول .

 

وأعرب صبحي عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبى العالم، مشيرا الي أن صلاح يعتبر خير سفير لمصر في اوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.

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