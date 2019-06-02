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توني كروس يهنئ كلوب بتحقيق دوري الأبطال

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:07 ص
توني كروس يهنئ كلوب بتحقيق دوري الأبطال
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عمر عبدالعزيز
 
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وجه النجم الدولي الألماني توني كروس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، التهنئة لمواطنه يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تحقيق الأخير لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توني كروس في تغريدة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"هنيئا نادي ليفربول، هنيئا يورجن كلوب!".

وحقق الريدز البطولة الأوروبية السادسة في تاريخه، بالفوز بهدفين نظيفين، على حساب توتنهام هوتسبير، أحرزهم محمد صلاح وديفوك أوريجي.
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