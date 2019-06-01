مشاركة المعلمون والمعلمات في وسم السعودية رسول سلام

شارك عدد من المعلمين والمعلمات في وسم #السعودية_رسول_سلام الذي شهد تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين السعوديين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

و أطلق حساب ملتقى المعلمين والمعلمات في تويتر وسم السعودية رسول سلام تعبيرًا عن الفخر والاعتزا بقيادة المملكة، وانسجامًا مع جهود القيادة الرشيدة في قمم مكة المكرمة

وغرد حساب ملتقى المعلمين قائلا : "تحت راية سيدي سمعِ وطاعة " وفقكم الله والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على الجهود الجبارة والعظيمة المبذولة لإرساء قواعد السلام بين شعوب المنطقة والعالم أجمع ونشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال .

وجاءت التغريدة ردا على تغريدة من حساب خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في تويتر بينت دور المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والأستقرار لشعوب المنطقة

وقال المعلم بدر البلوي : “أنا المعلم بدر البلوي فخور بقائد الأمة العريبة والإسلامية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان يحفظهما الله ،فخور بمشاركة زملائي لهذا الوسم وهذا أقل واجب نقدمه لقيادتنا ووطنا والذي نفديه بأرواحنا لقد أثبتت السعوديةدورها الإخلاقي والإنساني تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية في كل الأصعدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى يومنا هذا بقيادة سيدي سلمان.

ومن جانبها قالت المعلمة نورة القحطاني في مشاركتها : انا أ.نورة القحطاني افخر كثيرا بوطني بلاد الحرمين وقادتها فلوطني الأيادي البيضاء للقريب والبعيد ..وهي ابعد ماتكون عن العداوة والتخريب ولكن إن اعتدى أحد على بلادنا ومقدساتنا وأعراضنا فنحن لها

و أضاف أ. مساعد السناني في الوسم :”النوايا الطيبه الأخوة التي تفيض محبة وإخاء، المسئولية العظيمه التي تتحملها كل ذلك كان بفضل الله سببا بانجاح قمم مكة الثلاث

وقال المعلم سعود بن عبدالعزيز: “اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان واحفظ مملكتنا الحبيبه وولاة امرنا وارزقهم البطانة الصالحه الناصحه التي تعينهم على طاعتك

يذكر أن المملكة العربية السعودية عقدت في مكة المكرمة 3 قمم و تم توقيع وثيقة مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين لتضاف كإنجاز جديد للإنجازات الغير مسبوقة في سجل السعودية على الجانب الإنساني لشعوب المنقطة والعالم أجمع