تركي آل الشيخ: "اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة"
السبت 01/يونيو/2019 - 11:55 م
الفجر الرياضي
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علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.
وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة".
وتوج ليفربول بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة 👍❤️🔥 pic.twitter.com/hqiwo3pib5— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 1, 2019
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