الجبير: عامان من صناعة المنجزات والحضور الدولي المؤثر

كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، تغريدة بمناسبة مرور عامين على بيعة ولي العهد الأمير سمان بن عبد العزيز.





وغرد: "عامان على بيعة ولي العهد.. قائدٌ ملهم ونبراس مضيء لرؤية وطن لا حدود لطموحاته،، عامان من صناعة المنجزات، والحضور الدولي المؤثر لوطن يسمو بقيادته وشعبه ومكانته ورسالته التي تقوم على مبادئ راسخة عمادها التعايش والسلام والتنمية".