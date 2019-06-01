محمد إبراهيم يحصل على راحة من تدريبات الزمالك

حصل محمد إبراهيم لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي تقام حاليا بملعب النادي.

وحضر اللاعب جلسة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني، مع اللاعبين ثم توجه لخوض تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وعقد تامر عبد الحميد مدرب الفريق جلسة سريعة مع اللاعب قبل التوجه من الملعب إلى صالة الجيمانزيوم من أجل مطالبته بأداء بعض التدريبات البدنية