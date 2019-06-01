موعد مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي
السبت 01/يونيو/2019 - 11:15 م
ريهام عبد المحسن
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نجح ليفريول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه هذا الموسم بالفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تشيلسي بطل اليوروباليج رسميًا في بطولة كأس السوبر الأوروبي في اسطنبول بتركيا في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.
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