ليفربول يتقدم في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1984

تقدم فريق ليفربول على نظيره توتنهام بهدف دون مقابل خلال أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على استاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء هدف ليفربول الوحيد عبر النجم المصري محمد صلاح، من ركلة جزاء، بعد دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة، ليصبح أول لاعب مصر وخامس إفريقي يسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.



