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ليفربول يتقدم في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1984

السبت 01/يونيو/2019 - 09:59 م
ليفربول يتقدم في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 1984
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عمر عبدالعزيز
 
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تقدم فريق ليفربول على نظيره توتنهام بهدف دون مقابل خلال أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على استاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عبر النجم المصري محمد صلاح، من ركلة جزاء، بعد دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة، ليصبح أول لاعب مصر وخامس إفريقي يسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه المرة الأولي التي يتقدم فيها ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 1984 عندما سجل في شباك روما الإيطالي، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل 1 / 1 قبل ان يحسمها الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.
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