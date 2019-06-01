أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة على مكة
وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة، مساء السبت، تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات ومراكز مكة المكرمة (أضم ـ الجموم ـ الطائف ـ العاصمة المقدسة ـ العرضيات ـ القنفذة ـ ميسان)، محذرة من التأثيرات المصاحبة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، والمتمثلة في نشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وكانت الهيئة، حذرت فجر السبت، من تعرض محافظات ومراكز المنطقة الشرقية (الخفجي ـ النعيرية ـ حفر الباطن ـ القيصومة) لأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، لافتة إلى أن الإنذار يبدأ الساعة: 09:00 ص السبت، وينتهي الساعة 08:00 م السبت.
ونبهت الهيئة أيضًا، قاطني محافظات ومراكز (الأحساء - الجبيل- الخبر - الخفجي- الدمام- القطيف- النعيرية- حفر الباطن- رأس تنورة - قرية العليا) من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الإنذار يبدأ في الساعة 08:00، وينتهي 08:00 م السبت الموافق 27-09-1440.
وأكدت الهيئة، على قاطني محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة (الحناكيةـ العلاـ العيص ـ بدر ـ ينبع) من التأثيرات المصاحبة للأتربة المثارة، وشبه انعدام في الرؤية، موضحة أن الإنذار يبدأ الساعة: 09:00 ص السبت، وينتهي في الـ 08:00 مساء.
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