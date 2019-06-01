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بينيتيز يؤكد اهتمام أندية الدوري الإيطالي

السبت 01/يونيو/2019 - 08:20 م
بينيتيز يؤكد اهتمام أندية الدوري الإيطالي
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ريهام عبدالمحسن
 
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أعلن الإسباني رافييل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد​ بأنه هناك اهتمام من أندية الدوري الإيطالي به.

وقال بينيتيز في تصريحات صحفية :" لم يكن موسما سهلا مع نيوكاسل لكننا نجحنا بالبقاء في مصاف أندية البريمرليج. وقد قال رفاقي أنه هناك اهتمام بخدماتي من الدوري الايطالي ولطالما كان الكالتشيو في تفكيري لذا سنرى ماذا يخبىء لنا المستقبل".

واختتم بينيتيز تصريحاته قائلاً : "عائلتي سعيدة بتواجدها في إنجلترا لكنني الان منفتح لمحادثات جديدة وكل الاحتمالات مفتوحة وسندرسها بتأن".
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المزيد عن: نيوكاسل بينيتيز الدوري الايطالي
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