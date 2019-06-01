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4 قرارات نارية لاتحاد الكرة المغربي بشأن أزمة مباراة الوداد والترجي

السبت 01/يونيو/2019 - 06:47 م
4 قرارات نارية لاتحاد الكرة المغربي بشأن أزمة مباراة الوداد والترجي
فوزي لقجع
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محمد الصو - أحمد عصام
 
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن قراراته، بعد الاجتماع الذي جمع بين الجامعة الملكية المغربية واتحاد الكرة المغربي منذ قليل، وذلك بعد الأحداث في مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاءت قرارات اتحاد الكرة المغربي كالتالي :-

 

- مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذة النازلة.

 

- مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق.

 

- اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.

 

- التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.

يذكر أن الوداد البيضاوي المغربي قد انسحب من مباراة فريقه ضد الترجي التونسي بالأمس، بعد إلغاء هدف لمصلحته في الدقيقة 58 من الشوط الثاني في اللقاء.

 

 

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