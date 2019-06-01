ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تجديد حبس شابين لمدة 15 يوما في تظاهرات "الجمعة 1 مارس"

السبت 01/يونيو/2019 - 06:18 م
تجديد حبس شابين لمدة 15 يوما في تظاهرات الجمعة 1 مارس
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
طارق حافظ
 
Advertisements
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس شابين تم القبض عليهما في وقائع "تظاهرات الجمعة 1 مارس 2019"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

والمتهمان المجدد حبسهما هما "أحمد محمد عباس، وخالد محمد البياع".

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة ورئيس الجمهورية.

Advertisements
المزيد عن: نيابة أمن الدولة العليا ميداني التحرير ورمسيس مواقع التواصل الاجتماعي جماعة الإخوان المسلمين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا