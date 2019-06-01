تجديد حبس شابين لمدة 15 يوما في تظاهرات "الجمعة 1 مارس"
السبت 01/يونيو/2019 - 06:18 م
طارق حافظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس شابين تم القبض عليهما في وقائع "تظاهرات الجمعة 1 مارس 2019"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
والمتهمان المجدد حبسهما هما "أحمد محمد عباس، وخالد محمد البياع".
وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة ورئيس الجمهورية.
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