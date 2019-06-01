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مقتل وإصابة 24 من طالبان في غارات جوية أمريكية بأفغانستان

السبت 01/يونيو/2019 - 05:28 م
مقتل وإصابة 24 من طالبان في غارات جوية أمريكية بأفغانستان
ارشيفية
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وكالات
 
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قُتل وأصيب 24 مسلحا من حركة طالبان جراء سلسلة غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان في مقاطعتي بادجيس وجور الشمالية الغربية.

وذكر الجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية لدعم القوات المسلحة الأفغانية في منطقة (بالا مرغب) في بادجيس ومنطقة شاهراك في جور.

وأضاف أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 من مسلحي طالبان، من بينهم أحد قادة الحركة المعروف باسم "الملا حياة الله".. كما أسفرت الغارات الجوية عن إصابة 4 مسلحين آخرين على الأقل.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.
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