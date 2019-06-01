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خاميس رودريجيز يرحل عن بايرن ميونيخ.. وهذه وجهته القادمة

السبت 01/يونيو/2019 - 05:20 م
خاميس رودريجيز يرحل عن بايرن ميونيخ.. وهذه وجهته القادمة
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علي نبوي
 
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وافق الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الانتقال إلى صفوف نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.


وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن خاميس وافق على اللعب في صفوف نابولي الإيطالي وتحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ويتبقى فقط الاتفاق بين كلا الناديين.


وأضافت الصحيفة بأن ريال مدريد يعلم جيدا بأن بايرن ميونيخ الذي استعار اللاعب الموسمين الماضيين لن يقوم بتفعيل بند الشراء مقابل ٤٢ مليون يورو، لذلك سيقوم الريال ببيعه خاصة وأن زيدان لا يعتمد عليه.


وتابعت بأن الريال قد يطلب ٦٠ مليون يورو لبيع خاميس إلى نابولي ، في ظل رغبة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الإيطالي بضمه.

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المزيد عن: نابولي رحيل خاميس رودريجيز خاميس رودريجيز ‏بايرن ميونيخ
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