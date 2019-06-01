المحرصاوي يفتتح وحدة الرنين المغناطيسي بطب بنات الأزهر بتكلفة 25 مليون جنيه
السبت 01/يونيو/2019 - 03:46 م
محمود الجلاد
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افتتح الدكتور المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب البنات، والدكتورة سبيلة جمعة، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، الدكتور إمام أبو سيف رئيس قسم الأشعة، وحدة الرنين المغناطيسي عالي التقنية بمستشفى الزهراء الجامعي، إضافة لتجديدات أقسام الأسنان، والأمراض الصدرية، والغدد الصماء ووحدة رعاية قسم الصدرية.
ونقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لجميع الحضور، ووجه رئيس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر نيابة عن الحضور لجهودة الحثيثة ودعمه المستمر لقطاع الطب في جامعة الأزهر، وعبر رئيس الجامعة خلال الافتتاح عن سعادته بهذا التطور الذي تشهده كلية طب بنات الأزهر، مؤكدا أنها كانت من أوائل الكليات التي حصلت على الجودة والاعتماد، وإن شاء الله قريبا تكون من أوائل الكليات التي تحصل على تجديد الاعتماد.
ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية طب البنات، والقائمين عليها، كما وجه الشكر لعمداء الكلية السابقين على جهودهم المخلصة وهم الدكتورة مها عقل، والدكتورة سهام بهجت، والدكتورة سمية الشاذلي، والدكتور محمود مبروك، أستاذ العظام ومدير عام المستشفى سابقا.
جدير بالذكر أن جهاز الرنين المغناطيسى الجديد يعد إضافة جديدة في مجال الأشعة التشخيصية، كما يعد أحدث جهاز للرنين بقوة 1.5 تسلا، وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه، ويعد الجهاز الأول من نوعه الذى يتم تشغيله على مستوى الجامعات المصرية، ويتميز بقطر 70 سم، وهو الأوسع في فئته مما يسمح باستيعاب المرضى ذوي الأوزان الكبيرة جدا، كما يتيح الجهاز إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ مما يسهم بشكل كبير في تحديد مسار العمليات الجراحية، بجانب قدرة الجهاز على إجراء التحليل الطيفي أيضا للتفرقة بين الأورام الحميدة والخبيثة في كافة أجهزة الجسم، واكتشاف أورام الثدي بدقة متناهية، واكتشاف وجود ثانويات الأورام بالجسم كاملا للأنسجة والعظام من فحص واحد فقط، وتشخيص جلطات المخ بعد ساعة من حدوثها، ويقوم بتشخيص أمراض عيوب العمود الفقري كاملا، بالإضافة إلى التشخيص الدقيق لأورام الكبد، وكذلك التشخيصات الروتينية الأخرى للعظام والمفاصل والقلب.
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