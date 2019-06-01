الذهب يرتفع 4 جنيهات في سوق الصاغة خلال أول أيام شهر يونيو
السبت 01/يونيو/2019 - 03:40 م
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 1-6-2019 بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 نحو 610 جنيهات للجرام، وسجل عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 4880 جنيها، وسجلت أوقية الذهب 1305 دولارات.
وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا 1.4% على مدار اليومين الماضيين، لترتفع أوقية الذهب إلى 1305 دولارات، لتكسر حاجز المقاومة 1300 دولار، عقب تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 5% على سلع مكسيكية.
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