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بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة فرارجي قتله جاره بعين شمس

السبت 01/يونيو/2019 - 03:44 م
بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة فرارجي قتله جاره بعين شمس
أرشيفية
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داليا عادل
 
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كلفت نيابة شرق القاهره الكلية، مصلحه الطب الشرعي بتشريح جثة " فرارجي" طعنه جاره بسكين بسب خلافات سابقه بينهم، وإرسال تقرير بيان الصفه التشريحية بها وأسباب حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، أنه كان على خلاف مع المجني عليه منذ سنوات وزادت الخلافات في الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه قبل الواقعه بثلاثه ايام تشاجروا وتطورت الى شتائم من المجنى عليه للمتهم فقام باسرها بنفسه، ويوم الواقعه نشبت مشاجره اخري بينهم بسبب لعب الاطفال امام العقار فهرول المتهم واخذ بسكين من المطبخ وانهال على المجنى عليه بعده طعنات نافذه اودت بحياته على الفور.

وتعود تفاصيل القضيه بتلقى قسم شرطة عين شمس أخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع وبالانتقال والفحص عثر على جثة عامل مصاب بعدة طعنات وبعمل التحريات دلت ان وراء ارتكاب الجريمة صاحب محل بسبب خلافات سابقة بينهم.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى تولت التحقيقات.
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