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ساتوك تدرس تنظيم كأس عالم للأيتام مجددا

السبت 01/يونيو/2019 - 03:39 م
ساتوك تدرس تنظيم كأس عالم للأيتام مجددا
شيخة آل ثاني
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محمد الصو
 
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أكدت شيخة آل ثاني صاحبة فكرة منظمة ساتوك أن هدفها الأساسي هو تحسين مستويات معيشة ورفاهية الأطفال في جميع أنحاء العالم من أجل توفير مستقبل أكثر إشراقًا لهم بدون فقر أو سوء المعاملة والجمع بين الأيتام واللاجئين والأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم من ممارسة النشاط الرياضي والتبادل الثقافي.

 

وقالت شيخة آل ثاني في تصريحات صحفية إنها تود تنظيم كأس عالم جديد للأيتام خلال هذا العام بمصر.

 

وتسعي الشيخة خلال الفترة المقبلة تجهيز كل الأمور في مصر لاستقبال البطولة خصوصًا أن البلاد، تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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المزيد عن: كاس العالم طولة الامم الإفريقية ساتوك اخبار الرياضة
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