دكرنس يتعاقد مع مدافع الرجاء
السبت 01/يونيو/2019 - 03:35 م
هيثم حبيب
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أعلن نادي دكرنس ثاني صفقاته للموسم الجديد مع اللاعب محمد حمودة صاحب الـ"27 عاما" لثلاث مواسم قادمة.
ووقع محمد حمودة
على عقود انتقاله لفريق دكرنس الصاعد مؤخرا لدورى القسم الثانى في حضور رئيس مجلس إدارة
النادى الخضر إبراهيم .
وسبق لحمودة من قبل
تمثيل فرق الإنتاج الحربى وبتروجيت وأسوان وأخيرا الرجاء ويجيد اللعب فى مركز الظهير
الأيسر.
جدير بالذكر أن نادى
دكرنس قد أعلن سابقا عن تعاقده مع لاعب الجهة اليسرى أيضا كريم عباس قادما من غزل المحلة.
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