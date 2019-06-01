"العاملين بالمرافق": عيديه لعمال الكهرباء.. وأجر 50 شهرا للمحالين للتقاعد

قال الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وافق على صرف منحة للعاملين بالقطاع بمناسبة عيد الفطر بحد أدنى 400 جنيه وأقصى 500 جنيه لجميع العاملين



