ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"العاملين بالمرافق": عيديه لعمال الكهرباء.. وأجر 50 شهرا للمحالين للتقاعد

السبت 01/يونيو/2019 - 03:22 م
العاملين بالمرافق: عيديه لعمال الكهرباء.. وأجر 50 شهرا للمحالين للتقاعد
عادل نظمى
Advertisements
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
Advertisements
قال الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وافق على صرف منحة للعاملين بالقطاع بمناسبة عيد الفطر بحد أدنى 400 جنيه وأقصى 500 جنيه لجميع العاملين

وأضاف نظمي بأن الجمعية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد أو الوفاة بعد أول إبريل الماضي 2019 إلى ما قيمته أجر 50 شهر بدلا من 48 شهر.
Advertisements
المزيد عن: محافظات المرافق الكهرباء أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا