البابا تواضروس مهنئا السيسي بعيد الفطر: دمتم ودامت جهودكم لتحقيق آمال المصريين

أرسل البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للرئيس عبد الفتاح السيسي برقية للتهنئة بعيد الفطر المبارك ونصت على الآتي:





"الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، ويبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في سبيل بناء مصر الحديثة، دمتم ودامت جهودكم لتحقيق آمال وطموحات المصريين في الوصول إلى الغد المشرق الذي يستحقونه".



