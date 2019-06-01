تطوير شبكة المعلومات الرقمية بجامعة بنها   

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وافق مجلس جامعة بنها، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على خطة تطوير شبكة المعلومات الرقمية للجامعة.



وقال الدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذى للمعلومات، ان خطة تطوير الشبكة الرقمية يأتى فى إطار تبني جامعة بنها لاستراتيجية التحول الرقمي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية وما يتطلب وجود بنية تحتية قوية لنقل البيانات والانترنت.



وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لخطة التطوير والتى تتضمن ربط كل كليات ومقرات الجامعة "بشبكة فايبر- أوبتك بنظام VPN " ورفع سعة حزمة الانترنت لكل الكليات وذلك وفقا للدراسة التي أعدها مركز شبكة معلومات الجامعة.





