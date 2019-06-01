تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 4 يوليو

أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة اعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 4 يوليو لحضور المتهمين.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.



