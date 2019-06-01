"130 ألف يورو".. ضبط 4 لضربهم أجنبيا وصديقته وسرقتهما بالغردقة
السبت 01/يونيو/2019 - 12:33 م
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ضرب وسرقة أجنبي الجنسية في الغردقة.
وتبلغ لقسم شرطة أول الغردقة، من أحد الأشخاص ( 73 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بأنه حال تواجده بالشقة وبصحبته (صديقته تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 65 سنة، فوجئ بدخول شخصين مجهولين قاما بالتعدي عليهما بالضرب محدثين إصابته بجروح بالذراعين والساق اليمنى وكدمة بمؤخرة الرأس، وإجباره على فتح خزينته بغرفة النوم وإستوليا منها على مبلغ 130 ألف يورو وهربا.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة قيادات وضباط إدارتي البحث الجنائي بالبحر الأحمر والغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ("عامل - سن 33، وشقيقه "عامل - سن 29 مقيمان بدائرة القسم "، وسائقين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث توجهوا بتاريخ الحادث مستقلين سيارتين خاصتين بالثالث والرابع وصعدا الأول والثاني "ملثمان" للشقة من خلال النزول من سطح العقار للشقة بإستخدام حبل وتعديا على المجني عليه وصديقته واستوليا على المسروقات، وأرشدوا عن (9،500 جنيه-72،850 ألف يورو - 15 قطعة مشغولات ذهبية والسيارتين المستخدمتين في الواقعة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.
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