سقوط مهندسين وبحوزتهما 2020 قرص مخدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الميناء القاهرة الجوى، من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص "محدد" بداخله (2020 ألفان وعشرون قرص لعقار الإكستاسى "خبوط" مدرج بجداول المخدرات).





كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة فى ضوء ما أكدته التحريات، عن عناصر التشكيل العصابى القائمين على تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة والوقوف على مظاهر نشاطهما.. وهم كلًا من ( 2 مهندسين، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وله محل إقامه آخر بالإسكندرية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل).. قاما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصة أقراص (الإكستاسى) المخدر من خارج البلاد بداخل الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوى، وإمعانًا منهما فى إخفاء شخصيتهما، قاما بإستخدام أسماء وبيانات وهمية وبطاقات شخصية مزورة، والإستعانة بأحد الأشخاص "مستخلص جمركى – مواليد 1982) دون علمه بمحتوى الطرد لإنهاء إجراءات إستلام الشحنة بمقابل مادى.









وعقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط الأول والثانى، حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما ( 5 هواتف محمول – 420 دولار أمريكى – 100 درهم إماراتى – 815 جنيه مصرى).





وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2،000،000 – إثنان مليون جينه تقريبًا).