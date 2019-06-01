عاجل.. توريط الأهلي في فضيحة الترجي والوداد
السبت 01/يونيو/2019 - 11:12 ص
الفجر الرياضي
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طلب سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغرب شهادة نادي الأهلي في فضائح الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعطيل تقنية الفار بفعل فاعل.
وقرر الناصيري الاستشهاد بالأهلي بعد إعلان محمد يوسف المدرب العام أن الترجي أبلغه بتعطل تقنية الفار في نهائي العام الماضي وشهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس.
واتهم الوداد نادي الترجي بتعطيل تقنية الفار في النهائي الثاني بتونس حتى يتوج باللقب رغم أنه لم يكن الأفضل في اللقاء.
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