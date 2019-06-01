التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام
السبت 01/يونيو/2019 - 10:56 ص
الفجر الرياضي
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تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب ميتروبوليتانو بمدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول المنتظر
أمام توتنهام
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون
- فان دايك - ماتيب - جوميز
خط الوسط: هيندرسون
- فينالدوم - ميلنر
خط الهجوم: ساديو
ماني - فيرمينو - محمد صلاح
تشكيل توتنهام المتوقع
أمام ليفربول
حراسة المرمى: هوجو
لوريس
خط الدفاع: روز
- آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير
خط الوسط: سيسوكو
- ديلي آلي- كريستيان إريكسن
خط الهجوم: سون هيونج
مين - لوكاس مورا - هاري كين
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