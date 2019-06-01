التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب ميتروبوليتانو بمدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز

خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير

خط الوسط: سيسوكو - ديلي آلي- كريستيان إريكسن

خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا - هاري كين



