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التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

السبت 01/يونيو/2019 - 10:56 ص
التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
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الفجر الرياضي
 
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تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب ميتروبوليتانو بمدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام

 

 

 

حراسة المرمى: أليسون

 

 

 

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز

 

 

 

خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر

 

 

 

خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح

 

 

 

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

 

 

 

حراسة المرمى: هوجو لوريس

 

 

 

خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير

 

 

 

خط الوسط: سيسوكو -  ديلي آلي- كريستيان إريكسن

 

 

 

خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا  - هاري كين


 

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