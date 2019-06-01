هرب من حرارة الجو إلى الموت.. انتشال جثة شاب من مياه النيل ببني سويف

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، صباح اليوم الجمعة، جثة غريق في العقد الثالث من العمر، من مياه نهر النيل، خلف شرطة المسطحات المائية، ونقلتها سياراة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف النموذجي.



وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة المسطحات المائية، بإنتشال جثة غريق في العقد الثالث من العمر.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "حاتم على شحاته" 21 سنة، مقيم حي الجزيرة المرتفعة، مدينة بني سويف، لقي مصرعه أثناء محاولته الإستحمام بمياه نهر النيل، هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة توفي بإسفكسيا الغرق.



ودفع الدكتور إسلام عساف، مدير فرع هيئة الإٍعاف ببني سويف، بسيارة نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف النموذجي، تحت إشراف ممدوح سيد، مشرف غرفة العمليات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.