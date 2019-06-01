ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 1-6-2019

السبت 01/يونيو/2019 - 09:00 ص
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 1-6-2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر اليوم وذلك بعدما شهدت العملة السعودية تراجعا بقيمة تتراواح بين قرش وقرشين خلال تعاملات أمس وجاءت اسعار الريال السعودى امام الجنيه بعد التحديثات الاخيرة على النحو التالي:

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم 

سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى المصرى مسجلاً نحو 4.46 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع، وسجل سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى نحو 4.46 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع.

وسجل سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى نحو 4.44 جنيها للشراء، و4.48 جنيها للبيع كما سجل سعر الريـال السعودى ببنك مصر مسجلا نحو 4.46 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع، وسجل سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى نحو 4.43 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا