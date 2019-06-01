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الزمالك يفاوض ميدو جابر

السبت 01/يونيو/2019 - 07:26 ص
الزمالك يفاوض ميدو جابر
ميدو جابر
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الفجر الرياضي
 
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دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة من أجل ضم ميدو جابر، نجم نادي مصر المقاصة الحالي، والأهلي السابق، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع المقاصة وبالتحديد وكيل ميدو جابر لضمه لصفوفه بعد رحيله عن الأهلي.

 

وكان المقاصة تعاقد مع ميدو جابر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم من أجل تدعيم صفوفه خاصة أن الأخير لم يجد الفرصة للمشاركة أساسيا مع القلعة الحمراء.

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