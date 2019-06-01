ميسي يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، أنه يريد إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بالفوز بلقب أو عمل إنجازٍ ما يختتم به مسيرته.

وقال ميسي، في تصريحاته عبر قناة "فوكس سبورت": "أنا أستمتع باللعب، وعندما يتوقف هذا الشعور سأعلن إعتزالي".

وتابع حديثه: "لا أحب مشاهدة المباريات التي ألعبها، كانت الهزائم تؤلمني سابقاً ولكن بعد ولادة تياجو تيقنت أن هناك أولويات".

وأكمل: "أريد أن أنهي مسيرتي مع المنتخب بالفوز بلقب، أو أن أواصل المحاولة على الأقل".

وأوضح ميسي، أنه كان يحلم بأن يكون لاعباً لكرة القدم ويصل إلى دوري الدرجة الأولى واللعب في ملعب نيولز.