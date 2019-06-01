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عاجل.. أول قرار من الكاف بشأن فضيحة ملعب رادس

السبت 01/يونيو/2019 - 04:30 ص
عاجل.. أول قرار من الكاف بشأن فضيحة ملعب رادس
احمد احمد
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محمد جمال
 
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قرر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للكاف، لمناقشة ما حدث خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، فى المباراة التى أقيمت على ملعب رادس وشهدت إنسحاب الفريق المغربي وتتويج الترجي بالبطولة.

 

وحدد أحمد أحمد يوم 4 يونيو المقبل، موعداً لإحتماع اللجنة التنفيذية.

 

يذكر أن الترجي التونسي، قد توُج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب الوداد من اللقاء بعد عدم احتساب الحكم الجامبي بكاري جاساما هدف صحيح للفريق المغربي وتم إلغاؤه بداعي التسلل، ومع مطالبة النادى المغربي بالعودة للڤار قال الحكم إنه معطل، مما أدي لانسحاب الفريق.

 

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