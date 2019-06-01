بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.. نادي سعودي يعلن التعاقد مع نجم الترجي التونسي
السبت 01/يونيو/2019 - 04:30 ص
أحمد عصام
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أعلن نادي أبها السعودي عن تعاقده مع اللاعب التونسي سعد بقير لاعب فريق الترجي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وأنهت إدارة نادي أبها إجراءات تسجيل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لمدة سنتين، لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس الأمير
محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن فريق الترجي التونسي قد توج منذ
قليل بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.
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