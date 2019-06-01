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أول تعليق من رئيس الوداد المغربي بعد فضيحة نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 01/يونيو/2019 - 04:24 ص
أول تعليق من رئيس الوداد المغربي بعد فضيحة نهائي دوري أبطال إفريقيا
الترجي والوداد
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أحمد عصام
 
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عبر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي عن حزنه الشديد لما حدث في مباراة فريقه، ضد فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتوج فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب انسحاب فريق الوداد باعتباره خاسرا اللقاء، بعد اعتراضه على الهدف الذي ألغيه للفريق في الشوط الثاني.

 

وقال سعيد الناصيري في تصريحات لصحيفة الرياضية المغربية : 'الكاف هو من أشرف على هذه المهزلة، وسنلجأ إلى كل السبل القانونية للدفاع عن حقنا، إنها كرامة فريق، كرامة بلد بأكملها".

 

وتابع : "تعرضنا للظلم في مباراة الذهاب من الحكم المصري جهاد جريشة، وأيضا اليوم في رادس وعدم وجود تقنية الڤار في الإياب فضيحة كبيرة".

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