بعد تألقه اللافت.. ريال مدريد يُعيد نجمه مقابل 7.5 مليون فقط !

يأمل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في إعادة شراء الندم الإسباني المتألق ماريو هيرموسو، مدافع فريق إسبانيول، مقابل 7.5 مليون يورو.





وأفادت صحيفة "abc" أن فكرة ريال مدريد هي استعادة ماريو هيرموسو وتركه على سبيل الاعارة لمدة عام في اسبانيول حتى يكون بعيدا عن أتليتكو مدريد، وإذا لم يشتريه، فسيطلب اسبانيول من أتليتكو 40 مليون يورو مقابل اللاعب ونصف هذه المبلغ سيكون لريال مدريد.





الجدير بالذكر أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مهتم باللاعب الذي تأسس في مدرسة المرينجي، لكن حتى الأن أسبانيول لم يستلم أي عرض رسمي.



