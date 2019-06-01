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في حضرة رئيس "الكاف".. كل شئ معطل في ملعب رادس "الفار والحزم والقرار"

السبت 01/يونيو/2019 - 01:44 ص
في حضرة رئيس الكاف.. كل شئ معطل في ملعب رادس الفار والحزم والقرار
احمد احمد
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الفجر الرياضي
 
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مرت أكثر من 60 دقيقة على توقف مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما زال الوضع قائم في ملعب رادس الذي يحتضن الموقعة الكبيرة.

 

وشهدت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، حالة من الجدل الشديد بعد الهدف الذي ألغاه الحكم بكاري جاساما للفريق المغربي في شوط المباراة الثاني الأمر الذي أدى إلى توقفها من الدقيقة 59 وحتى الدقيقة 90.

 

وفي وجود أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتم حسم الأمر بعد مرور ساعة كاملة على توقف اللقاء.

 

وتتواصل حتى الآن المفاوضات بين مسئولي الكاف برئاسة أحمد أحمد مع رئيس نادي الوداد من أجل إقناعه بالعدول عن قراره والعودة لاستكمال اللقاء.

 

وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.

 

ويرفض لاعبو الوداد حاليا استكمال النهائي الإفريقي اعتراضا على موقف الحكم الجامبي المثير للجدل.

 

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