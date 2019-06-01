ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد فايز مديرا فنيا للشرقية بعد فشل المفاوضات مع طارق زين

السبت 01/يونيو/2019 - 01:36 ص
محمد فايز مديرا فنيا للشرقية بعد فشل المفاوضات مع طارق زين
محمد فايز
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أعلن الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية تعاقده رسميا مع محمد فايز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد فشل المفاوضات مع طارق زين.

 

ومن المنتظر أن يقوم فايز بالتوقيع على عقود تدريب الشرق خلال الساعات القليلة المقبل، بعد الجلسة التي سيعقدها مع رئيس النادي وشادي مسعد المشرف على الكرة.

 

ومنح رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية المدير الفني الجديد الحق في اختيار الجهاز المعاون له.

 

ويلعب فريق الشرقية في القسم الثالث، بعدما فشل في الصعو لدوري الدر جة الثانية حيث احتل المركز الرابع في مجموعة الترقي.

Advertisements
المزيد عن: محمد فايز رياضة الشرقية الاحبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا