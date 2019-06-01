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عاجل.. آخر تطورات مباراة الترجي والوداد بعد توقفها بسبب فضيحة جاساما

السبت 01/يونيو/2019 - 01:19 ص
عاجل.. آخر تطورات مباراة الترجي والوداد بعد توقفها بسبب فضيحة جاساما
الترجي والوداد
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الفجر الرياضي
 
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شهدت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، حالة من الجدل الشديد بعد الهدف الذي ألغاه الحكم بكاري جاساما للفريق المغربي في شوط المباراة الثاني الأمر الذي أدى إلى توقفها من الدقيقة 59 وحتى الدقيقة 90.

 

وتتواصل حتى الآن المفاوضات بين مسئولي الكاف برئاسة أحمد أحمد مع رئيس نادي الوداد من أجل إقناعه بالعدول عن قراره والعودة لاستكمال اللقاء.

 

وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.

 

ويرفض لاعبو الوداد حاليا استكمال النهائي الإفريقي اعتراضا على موقف الحكم الجامبي المثير للجدل.

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