برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم هجوم أرسنال
السبت 01/يونيو/2019 - 01:10 ص
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف تدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ألكسندر لاكازيت هو أحد أهداف البارسا في السوق الصيفي، وقد شوهد اليوم في مدينة برشلونة.
وأفادت التقارير أن قيمة لاكازيت السوقية تبلغ حوالي 65 مليون يورو، ولديه عقد مع أرسنال حتى 30 يونيو عام 2022.
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