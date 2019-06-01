معدل مشاركات خرافي لـ"ميسي" مع برشلونة والأرجنتين
السبت 01/يونيو/2019 - 12:40 ص
عمر عبدالعزيز
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أشار تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد لعب بمعدل 60 مباراة في كل موسم في آخر 6 مواسم.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه في المواسم الست الأخيرة، لعب ميسي 355 مباراة، منها 47 مع منتخب الارجنتين، بمعدل 59.1 مباراة في الموسم الواحد.
الجدير بالذكر أنه اذا وصلت الارجنتين إلى نهائي كوبا هذا الصيف، سيلعب ميسي 361 مباراة، اي يصل المعدل إلى 60 مباراة في الموسم.
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