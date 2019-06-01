معدل مشاركات خرافي لـ"ميسي" مع برشلونة والأرجنتين

أشار تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد لعب بمعدل 60 مباراة في كل موسم في آخر 6 مواسم.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه في المواسم الست الأخيرة، لعب ميسي 355 مباراة، منها 47 مع منتخب الارجنتين، بمعدل 59.1 مباراة في الموسم الواحد.



