برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع خليفة سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم ماكسي جوميز قد رفض تجديد عقده مع فريق سيلتا فيجو، وذلك فقا لما أكده رئيس نادي سيلتا فيجو هو الآخر قبل قليل.





وبحسب ما ذكرته التقارير فإن عقد ماكسي جوميز مع سيتا فيجو يمتد لغاية عام 2022، وتلبغ قيمة كسر عقده 25 مليون يورو فقط.



