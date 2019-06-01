مباراة كرة قدم بـ"الجلابيب والخيل والسجاير" على طريقة "الكبير أوي" (صور)

شهد ملعب قرية الصلاحات التابعة لمركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، مشهد كوميدي ومماثل لمسلسل 'الكبير أوي'، حيث كون عدد من فلاحي قرية كفر الصلاحات فريق كرة قدم قبل نهائي الدورة رمضانية بين فريقين، كفر الصلاحات وغازى مصبح.

وقام مسؤولو الدورة الرمضانية بتنظيم احتفال صغير بركوب الخيل، ثم مباراة استمرت لمدة دقائق، ارتدي فيها عدد من أهالي القرية الزي الفلاحي والجلباب، وقاموا بتنظيم فريقين واستمروا في اللعب لمدة دقائق، قبل انطلاق النهائي.

ورصد " الفجر الرياضي" صور اللاعبين الذين شاركو بالزي الفلاحي، والجلباب، وكان هناك لاعب يلعب وفي يده 'السجارة'، وأيضا كان هناك عربة اسعاف متمثلة في عربة نقل الطوب، وهو الأمر الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي.

وشهدت المباراة حضورا كبيرا من مواطني القرية والقري المجاورة، لمشاهدة النهائي.